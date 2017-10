Nova lei beneficia proprietários de veículos

Proprietários de veículos podem indicar um condutor habitual, que passará a ser o responsável pelas infrações de trânsito que cometer. A lei que regulamenta essa prática foi publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira, 25.

A nova lei entrará em vigor depois de decorridos 90 dias da publicação oficial. Antes, quando a identificação condutor infrator não era imediata, o proprietário do veículo era a notificado da autuação e a partir daí tinham um prazo de quinze dias para apresentar a indicação do condutor responsável pela infração.

Agora o proprietário do veiculo poderá apontar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo. O motorista indicado deve aceitar expressamente a indicação para que ela tenha validade. Depois disso, seu nome será inscrito no cadastro do veículo no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e as infrações passarão a ser cadastradas no nome do condutor habitual.

“O principal condutor registrado assume a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas com o veículo, assim não é mais necessário que o proprietário precise transferir as autuações de infrações”, enfatiza o diretor administrativo e financeiro do Detran, Fábio Ferreira.

Quando veiculo for vendido, o principal motorista indicado terá seu nome automaticamente desvinculado do Renavam, mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo.