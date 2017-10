Fieac: mais de mil recebem certificados em Xapuri

Iniciativa do Sistema FIEAC, que contou com a parceria da prefeitura e governo do Estado, ofertou diversos cursos gratuitos à população

Uma noite para celebrar o conhecimento. Assim será lembrada a última sexta-feira, 27, em Xapuri. A data marcou a entrega de certificados aos mais de mil alunos concludentes dos diversos cursos gratuitos ofertados pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), em parceria com a prefeitura municipal e governo do Estado, por meio da Caravana do Desenvolvimento, programa que representa um verdadeiro mutirão de qualificação profissional.

Em Xapuri, os cursos e palestras ofertados gratuitamente por SESI, SENAI e IEL tiveram início no dia 2 deste mês, capacitando os alunos em áreas como informática, eletricidade automotiva, noções básicas de Planejamento Estratégico, Cozinha Brasil, aperfeiçoamento em instalações elétricas, técnica em pinturas especiais (móveis) e aperfeiçoamento em pinturas de obras, marceneiro de móveis sob medida, pães e massas especiais, bolos e tortas, aperfeiçoamento em pedreiro de alvenaria, pizzaiolo e outros. Além das unidades móveis das instituições, as capacitações também ocorreram em espaços cedidos.

“O conhecimento é o maior legado que podemos deixar enquanto instituição nesse Estado. E nossa missão é levar o máximo de aprendizado aos municípios acreanos. Acreditem que tudo o que vocês aprenderam, é possível fazer ainda melhor. Busquem o aperfeiçoamento sempre. Creio que a participação de vocês na Caravana é o início de uma nova profissão ou a reciclagem na atividade que já atuem. Desejo sucesso a todos”, declarou o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro.

Coordenador da Caravana do Desenvolvimento, o empresário Augusto Nepomucena se disse emocionado com a grande quantidade de formandos presentes à solenidade. “Isso que estamos vendo aqui é muito gratificante ao Sistema FIEAC. Para alguns é um aprendizado que oportuniza a entrada no mercado de trabalho, enquanto outros aproveitam esses cursos para se consolidarem em seus empregos. Há também os que já planejam abrir o próprio negócio. Ou seja, é uma gama de oportunidades que se abre a partir de agora”, ressaltou.

Presente ao evento, o deputado estadual Manoel Moraes fez uma reflexão sobre a importância da educação na vida das pessoas e exaltou a iniciativa realizada pelo Sistema FIEAC em prol da população de Xapuri. “Não há nada que se compare ao conhecimento. Tudo o que tenho na minha vida foi graças à dedicação aos estudos e ao trabalho. Por isso, não tenho dúvidas de que a Caravana do Desenvolvimento traz, de fato, um tesouro aos xapurienses”, assinalou o parlamentar.

Já o secretário de Indústria e Comércio do Acre, deputado federal licenciado Sibá Machado, relatou que tem acompanhado de perto as edições da Caravana do Desenvolvimento, uma iniciativa do Sistema FIEAC que ele acredita que tem contribuído de forma decisiva para qualificar a mão de obra do interior do Estado. “Só tenho que parabenizar o presidente José Adriano, que juntamente com funcionários e colaboradores do Sistema Federação das Indústrias, incorporou de forma brilhante essa missão cidadã em sua agenda”, acrescentou.

Prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos comentou que ficou impressionado com a estrutura levada pelo Sistema FIEAC à cidade e garantiu que a comunidade aproveitou bastante a oportunidade que tiveram. “Tenho certeza que todos aqui aprenderam muito para suas vidas. Nós não teríamos condições nem de começar essas capacitações, se não fosse a ajuda da FIEAC. Por isso, em nome de toda a população, externo nossa total gratidão ao SESI, SENAI, IEL e FIEAC”, pontuou.

Também estiverem presentes à solenidade de entrega de certificados autoridades políticas e lideranças comunitárias e empresariais do município, os presidentes dos sindicatos industriais do Acre, Adelaide de Fátima (Sindusmad); Abrahão Assis Felício (Sindpan); Márcio Agiolfi (Sindoac); Francisco Nailton Feitosa (Sincepav) e Afonso Boaventura (Sindigraf). O evento foi prestigiado, ainda, pela superintendente do SESI, Gisélia Belmina, pelo diretor regional do SENAI, César Dotto e pelo superintendente da FIEAC e do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova.

Formandos celebram qualificação

Os alunos que receberam os certificados da Caravana do Desenvolvimento não esconderam a alegria e muitos se mostraram entusiasmados, inclusive fazendo planos a partir dos conhecimentos adquiridos. Jeferson Fadu e sua esposa Eveline Brilhante, por exemplo, concluíram cinco cursos e já pensam em abrir o próprio negócio futuramente.

“Dentre as capacitações, nos identificamos bastante com o curso de pizzaiolo, que trouxe novidades e também nos ensinou a economizar material. Já trabalhei nesse ramo de culinária e almejamos, sim, abrir uma pizzaria para termos uma maior independência financeira em breve”, revelou Fadu.

Já a dona de casa Carmita Pereira de Souza é prova de que não há idade limite para se buscar novos conhecimentos. Aos 74 anos, ela foi aluna do Cozinha Brasil e elogiou a qualidade do curso. “Nota mil. São cursos realmente que despertam o interesse de todos e por conta disso a população aproveitou ao máximo”, destacou.

Entrega de documento com propostas para desenvolver Xapuri

Ainda durante o encerramento da Caravana do Desenvolvimento, o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, entregou ao prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, ao deputado Manoel Moraes e ao secretário Sibá Machado um documento com propostas e sugestões que precisam ser priorizadas para desenvolver Xapuri. O relatório é fruto do Encontro de Empreendedores e Lideranças de Xapuri, promovido no dia 6 deste mês pela Federação das Indústrias, em parceria com diversas instituições.

“Esse documento servirá para nortear nosso planejamento. Todos esses pontos com certeza serão incorporados com veemência em nosso plano de ações. Faremos dele um instrumento de trabalho para melhoria de Xapuri”, assegurou o prefeito.

O evento foi encerrado com o sorteio de bicicletas aos alunos concludentes dos cursos e com um show da banda Arregaçaê.

Assessoria FIEAC