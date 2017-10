Fla e Vasco empatam e podem ser pressionados por rivais

lamengo e Vasco não conseguiram balançar as redes e ficaram no 0 a 0. O resultado foi muito ruim para as duas equipes já que nenhuma disparou e ainda podem ver adversários diretos na luta pela Libertadores, como Atlético-PR e Atlético-MG, colarem na classificação.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 47 pontos e se mantém na 7ª posição. O Vasco, com 44, segue em 8º. O problema é que Atlético-PR e Atlético-MG, ambos com 41, entram em campo neste sábado e domingo, respectivamente.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, quando definirá vaga na semifinal da Sul-Americana com o Fluminense, no Maracanã. Já o Vasco encara o Vitória, no próximo domingo, também no Maracanã.

JOGO

As equipes fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções. A única chance criada com certo perigo foi com o Flamengo, aos 24min. Ramon falhou ao tentar cortar lançamento e viu Everton ir até a linha de fundo e cruzar para Lucas Paquetá. O atacante do Flamengo chutou colocado, mas viu a bola sair pelo lado de Martin Silva.

Com Reinaldo Rueda, Juan voltou a ser titular absoluto do Flamengo. As boas atuações em campo provam que a decisão do colombiano foi acertada. O experiente zagueiro teve o nome gritado no intervalo, após primeiro tempo frustrante da equipe. Cada desarme era comemorado como um gol, assim como o lance em que roubou a bola de Nenê em contra-ataque do Vasco.

O segundo tempo foi completamente diferente da etapa inicial. O Flamengo buscava mais o gol e dava mais espaço para o Vasco. Em um contra-ataque, Nenê chutou prensado, a bola desviou em Juan e acertou a trave de Diego Alves, que nada pôde fazer. Quase o primeiro do jogo.

Ramon

Aos 39min do segundo tempo, o Vasco ficou com um jogador a menos. Isso porque Zé Ricardo já tinha feito as três substituições e viu Ramon sentir lesão no joelho. Chorando muito, o lateral esquerdo foi direto para o vestiario carregado na maca.

Flamengo

Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Everton (Vinicius Jr), Everton Ribeiro e Lucas Paquetá (Felipe Vizeu)T.: Reinaldo Rueda

Vasco

Martín Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Ramon; Jean e Wellington; Yago Pikachu (Gilberto), Mateus Vital e Nenê; Andrés RiosT.: Zé RicardoÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)Público/Renda: 24.800 (presentes)/R$ 739.775,00Cartões amarelos: Juan (FLA) e Wellington (VAS). Com informações da Folhapress.