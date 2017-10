Após Messi, EI usa Neymar para ameaçar Copa do Mundo de 2018

Após divulgar uma foto de Messi para alertar sobre um possível ataque terrorista à Copa do Mundo na Rússia, que ocorre em 2018, um grupo ligado ao Estado Islâmico divulgou uma imagem do brasileiro Neymar em uma nova ameaça, revelou o “SITE”, um portal que monitora a atividade dos jihadistas na internet.

A cena lembra os episódios de degolamento, usadas pelo grupo terrorista para mostrar a morte de reféns estrangeiros ao longo dos últimos anos. Ao lado do brasileiro, que está de joelhos e com uma roupa laranja, aparece o corpo de Messi já morto. “Vocês não terão segurança até que a gente viva isso nos países muçulmanos”, diz a ameaça.

Ao longo dos últimos dias, a propaganda do EI para possíveis ataques terroristas durante o Mundial está aumentando, segundo o próprio “SITE”. Até por conta disso, a mídia argentina veiculou diversas matérias em que os dirigentes e as autoridades estão muito preocupadas com a segurança de Messi. De acordo com os jornais locais, já há a preparação de um esquema especial de proteção aos hermanos sendo negociado com o governo da Rússia. Com informações ANSA.