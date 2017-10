Jogador tem pênis ‘dilacerado’ durante partida de futebol

O jogador argentino Mario Bittolo, do time do Albacete, sofreu uma lesão no sábado (28), durante o jogo contra o Huesca, na Segunda Divisão da Espanha. O lateral foi atingido por outro jogador e levou dez pontos no pênis, segundo informações do Portal do Holanda.

De acordo com a imprensa espanhola, o lance aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, após Mario Bittolo tentar afastar uma bola na área do Albacete. Nesse momento, ele teve o pênis atingido, sem querer, pelo atacante Zozulya.

(Com informações do Portal do Holanda)