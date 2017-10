Federal desencadeia Operação Buracos para investigar fraudes em obras com o DNIT

A Polícia Federal convocou agora para as 10 horas da manhã entrevista coletiva à imprensa na sede da Superintendência do Acre para falar sobre os resultados da Operação Buracos, deflagrada em todo o Brasil, especialmente nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e São Paulo.

A operação apura desvios em licitações e operações do DNIT com órgãos estaduais, inclusiva, no caso do Acre, o Deracre, de obras em estradas federais. Não foram dados maiores esclarecimentos da s pessoas envolvidas nem se houve prisões no Estrado, mas a operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, dia 29.

As informações serão dadas, além de um balanço da ação em todo o Brasil logo mais pela Polícia Federal, em coletiva.