Em RO e AC, Justiça do Trabalho funcionará em regime de plantão nos dias 1 e 2 de novembro

A Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre funcionará em regime de plantão nos dias 1 e 2 de novembro, Dia de Todos os Santos (feriado regimental) e Finados, respectivamente. Os feriados constam do Calendário Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Nestes dias não haverá expediente nas unidades administrativas e judiciárias. Com isso, os prazos que devam iniciar ou terminar nesses dias ficam, automaticamente, prorrogados para o dia útil subsequente.

Para protocolar ações durante o plantão judicial, o usuário deverá entrar em contato com servidor plantonista pelo telefone celular indicado na escala do Plantão Judicial de novembro/2017.

As atividades normais nas unidades retomam na próxima sexta-feira (3).