Detran/AC implanta bolsões para motociclistas em semáforos da capital

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) implantou, este mês, bolsões para motos, na Avenida Ceará, em Rio Branco. A obra de engenharia é uma demarcação na pista com um espaço destinado à parada dos motociclistas durante a espera do semáforo.

A iniciativa partiu de uma reunião com o movimento de motociclistas do Acre que sugeriu a implantação dos bolsões como experiência. A atual gestão do Detran/AC se mostrou sensível a causa dos motociclistas, e a exemplo do que fez com a construção das faixas elevadas, elabora agora o projeto de modernização com foco em resguardar as vidas dos motociclistas.

“O Acre é um dos primeiros estados brasileiros a implantar os bolsões para motos, atualmente, São Paulo e o Distrito Federal também dispõem deste recurso”, afirma o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo.

A ação está dentro de uma série de projetos de engenharia de trânsito do departamento. A criação do espaço exclusivo nos cruzamentos e semáforos para motociclistas tem como objetivo evitar colisões e proporcionar segurança nas vias.

“Hoje, esses condutores representam 42,47% da frota do Acre, sendo que muitos deles estão envolvidos em acidentes. Não queremos que os motociclistas fiquem competindo espaço com os demais veículos quando o sinal abrir”, afirma Longo.

Até o presente momento já foram implantados dois bolsões na Avenida Ceará, região que concentra um grande fluxo de veículos da capital, porém, a direção do Detran/AC planeja expandir para outras avenidas da capital.

Para evitar que carros invadam o espaço destinado às motos, os educadores de trânsito estão realizando ações educativas, desde a última semana, nos locais onde foram implantados os bolsões.

“Estamos conversando com os motoristas que trafegam na Avenida, a fim de educar sobre o respeito à sinalização de trânsito, os demais veículos devem ficar atrás dos bolsões”, afirma a coordenadora de Educação de Trânsito, Geny Polanco.