Servidores lançam nota e fazem ato em desagravo ao prefeito

Os servidores da Prefeitura de Rio Branco estão fazendo neste momento um ato de desagravo ao prefeito Marcus Alexandre em razão do depoimento dado por ele hoje na Polícia Federal por causa da Operação Buracos. Mais cedo, a equipe da prefeitura divulgou uma nota também de protesto e desagravo ao prefeito na qual manifesta “total e irrestrita solidariedade ao prefeito Marcus Alexandre e sua esposa Gicélia pelo ocorrido hoje em operação deflagrada pela Polícia Federal. Somos testemunha de sua disposição para trabalhar, da lisura e honestidade como trata a coisa pública e da liderança que mantém sobre sua equipe”.

Na nota, assinada pela “equipe da prefeitura”, há menção ao componente político na oitiva do prefeito. Diz a nota: “Nos causa estranheza que essa operação tenha acontecido justamente dois dias após o anúncio do seu nome como o indicado pela Frente Popular para disputar o Governo do Acre nas próximas eleições. Tal fato nos leva a crer que podem haver outros interesses, sobretudo políticos nesse ato, pois o prefeito nunca se negou a prestar nenhum esclarecimento aos órgãos de controle. Sendo inclusive, reconhecido e premiado por sua gestão eficiente e transparente. Marcus Alexandre é um homem íntegro, honesto e trabalhador”.

Eis a íntegra da nota

NOTA DE SOLIDARIEDADE AO PREFEITO MARCUS ALEXANDRE

Manifestamos nossa total e irrestrita solidariedade ao prefeito Marcus Alexandre e sua esposa Gicélia pelo ocorrido hoje em operação deflagrada pela Polícia Federal. Somos testemunha de sua disposição para trabalhar, da lisura e honestidade como trata a coisa pública e da liderança que mantém sobre sua equipe.

Nos causa estranheza que essa operação tenha acontecido justamente dois dias após o anúncio do seu nome como o indicado pela Frente Popular para disputar o Governo do Acre nas próximas eleições. Tal fato nos leva a crer que podem haver outros interesses, sobretudo políticos nesse ato, pois o prefeito nunca se negou a prestar nenhum esclarecimento aos órgãos de controle. Sendo inclusive, reconhecido e premiado por sua gestão eficiente e transparente. Marcus Alexandre é um homem íntegro, honesto e trabalhador.

Acreditamos na justiça e esperamos que seja assegurado amplo direito de defesa.

Reiteramos nossa solidariedade ao prefeito Marcus Alexandre, a Gicélia e a todos os envolvidos nessa operação.

Rio Branco, 30 de outubro de 2017.

Equipe da Prefeitura de Rio Branco