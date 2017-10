Coluna Bom Dia

Senso de oportunidade

A coluna não discute a Operação da Polícia Federal em si, é direito e obrigação da instituição investigar, fuçar. Mas questiona – e tem direito – o senso de oportunidade, o dia em que a operação é deflagrada. Dizer que não há relação entre o fato do prefeito Marcus Alexandre ter sido lançado para o governo no sábado e a operação ser realizada na segunda é conversa para boi dormir. Mesmo se estivesse prevista, com o lançamento no sábado, deveria ser adiada.

Prejudicada

Esse fato prejudica a confiabilidade da operação. Pode até nçao ter relação, mas que parece ser coisa orquestrada, isso lá é verdade. Não havia problema em ter acontecido a operação na semana passada ou na próxima. Como os fatos em questão são de 2014 e anteriores, nada justifica a pressa e a data. Foi uma bola fora da PF, mais uma no Acre.

Interferência

Claro que parece que há interferência da operação no calendário político. Ou uma investigação que se arrasta a dois anos não poderia acontecer em outra data? Outra coisa é que o próprio delegado explicou que doze inquéritos sobre o tema foram arquivados e o 13º, curiosamente o número do PT, foi acionado ontem.

Culatra

O pior é que o tiro deve sair pela culatra. Não há hipótese do prefeito ser acusado de nada, dizem os advogados e gente que está por dentro do inquérito, que repete o que o TCU tentou e nçao conseguiu. E isso só reforçará a imagem de injustiçado e perseguido.

Militância

Militantes da Frente Popular tomaram a frente da prefeitura de Rio Branco no começo da noite desta segunda-feira, 30, em solidariedade ao prefeito Marcus Alexandre, pré-candidato da FPA ao governo do Acre. Marcus foi novamente citado em ação da PF que investiga problemas nas rodovias federais.

Não compareceu

Como esperado, o prefeito Marcus Alexandre não compareceu ao ato de desagravo em frente à prefeitura. Mas sua vice, professora Socorro Nery estava lá.

Solidariedade

Muitas notas de solidariedade ao prefeito, à primeira dama e aos demais envolvidos na Operação Buracos. O PT se mobilizou na defesa.

Exemplo

O exemplo mais prático é o Lula que, mesmo condenado, passa a impressão que vem sendo perseguido e por isso lidera as pesquisas para Presidente, já estando em condições técnicas, na margem de erro, para ser eleito no primeiro turno. Ele tem 35% e os adversários somados 40%, com o PSDB aparecendo com três candidatos, o que não ocorrerá na eleição.

Raiva

Isso dá raiva em quem não comunga da cartilha petista e não se discute isso. Constatação é que o povo compara e vê que no governo de Lula não estava exposto a uma situação igual a deste governo, que ontem ainda diminuiu o salário mínimo previsto para o ano que vem.

Pesquisa

Na avaliação de um cacique da oposição, se no ano passado, em que o PT estava por baixo, execrado pela população, Marcus Alexandre conseguiu uma história expressiva, no primeiro turno em Rio Branco, agora que tem a companhia de Lula e o PT crescendo, a situação é imprevisível.

Histórias

Há histórias circulando sobre a Operação da PF de ontem, de que o segredo de sua execução não seria tão segredo assim. Coisa quente que como é especulação, a coluna não vai entrar.

Explicação

Seja como for, hoje em dia, guardar dinheiro em casa é contraindicado. O ex-diretor Ociorodo Júnior, o Zabumba, tem obrigação de se explicar sobre o que fazia com R$ 25 mim dinheiro vivo em casa. Isso é um fato inquestionável.

Não comentou

O senador Gladson Cameli não comentou a operação da PF e calado, foi ontem pela estrada para Cruzeiro do Sul, onde passa o feriado de Finados. Aproveita e vistoria a ação do DNIT na estrada.

Reunião

Em Cruzeiro, participa da reunião de família que reunirá seu pai, seu tio e demais parentes em homenagem de Finados ao tumulo de Orleir. Será um momento tocante para uma família que sempre foi unida e firme em suas determinações.

Nota

A oposição no Acre chegou a pensar em soltar uma nota sobre a operação de ontem da PF, mas acabou vencendo a posição de não comentar, nem para louvar a investigação, nem para solidarizar-se. Tudo para não estimular o sentimento de vítima do PT.

Tenso

Foi muito tensa a reunião da oposição neste fim de semana no Ipê. Mas entre mortos e feridos, todos se salvaram e a paz foi selada no final. Ou pelo menos, não houve rompimentos, o que já é uma vantagem.

Preferência

Há um consenso na Frente Popular de que o vice ideal para Marcus Alexandre seria o deputado federal César Messias, do PSB. Não haveria briga nem discussão. Todos abririam mão.

Casamento

Foi bonita a festa do casamento coletivo este fim de semana, quando mais de dois mil casais disseram sim à união. Até o senador Petecão e a esposa Mafisa estavam entre os noivos. Muito bom.

Política

O prefeito Marcus Alexandre não foi, mas mandou mensagem para cada casal. Tião Viana e Gladson Cameli não apareceram, só o senador Jorge Viana esteve por lá.

Não atrai

Já o casamento homossexual que a Defensoria Pública está promovendo teve as inscrições adiadas. Até agora só 12 casais se inscreveram, o que é considerado pouco. A impressão é que o até que a morte separe assusta um pouco a comunidade LGBT no Acre, ou então o medo do preconceito. Coisa boba. Como dizia Milton Nascimento, qualquer maneira de amor vale a pena.

Bom começo

Para iniciar a semana, em Brasília, o governador Tião Viana solicitou a liberação de recursos para a finalização do Núcleo de Educação e Tecnologia Assistiva (Neta).

Agenda

As tratativas para a liberação da grana aconteceram durante agenda do governador acreano com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Quase pronto

Só para o leitor se situar no assunto, as obras do núcleo tratadas em Brasília, na manhã de ontem, já estão com 90% de sua execução concluída.

Educação especial

O Neta, com um investimento de quase R$ 2,5 milhões, irá assegurar acesso e permanência a 4.851 alunos da educação especial, matriculados na rede pública de ensino.

In loco

De bem com a vida, os servidores da Justiça acreana foram saudados no último sábado (28), durante as festividades alusivas ao servidor público, pela desembargadora-presidente Denise Bonfim.

Muitas conquistas

A chefe da Poder Judiciário estadual fez questão de ir à sede do Sindicato dos trabalhadores da Justiça para brindar a data com os servidores, cuja valorização destes é meta da atual administração do TJAC.

Anuário

Em relação aos dados divulgados pelo 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, levando em consideração a variação entre 2015 e 2016, há de se destacar que os crimes violentos cresceram 2,2% no Acre nesse período, um dos menores incrementos no país.

Dados

Pena que alguns dados não foram informados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Acre perde a chance de mostrar com números reais seu esforço para melhorar a política de segurança pública no País.

Bem na fita

Mesmo assim, o Acre ficou bem na fita, ou melhor, ficou menos ruim do que a maioria dos estados, onde a condição de mortalidade é grande.

Mais mata

A polícia mais truculenta do Brasil, quem diria, não é a de São Paulo ou Rio de janeiro, mas a do Amapá. É a que mais mata no país. A do Rio de Janeiro é a que mais registra morte de policiais.

Carta do Acre

Muito grande nos meios jurídicos a repercussão da Carta do Acre da Segurança Pública. As propostas são consideradas exequíveis e oportunas no atual momento.

Pontes?

O debate sobre segurança continua cada vez mais intenso. Com o tema “Reestruturação da Defesa Nacional: Reflexões sobre o preparo e o emprego das Forças Armadas no século XXI”, este foi o 15º painel do ciclo de debates “O Brasil e a Ordem Internacional: Estender Pontes ou Erguer Barreiras?”, que vem sendo realizado pela comissão ao longo do ano. A reunião foi comandada pelo vice-presidente da CRE, senador Jorge Viana.

Bikes

Falando em JV, ele trouxe um projeto novo para Rio Branco. Batizadas de Chicas, bicicletas compartilhas tiveram seu protótipo apresentado por ele no último fim de semana na Ufac. As bikes foram doadas pelo governo de Taiwan para desenvolvimento do projeto. A ideia é levar este modelo de bicicletas compartilhadas à cidade de Rio Branco.

Copa

Há exatos dez anos o Brasil era apresentado como sede da Copa 2014. Em todas as retrospectivas é impossível não citar o esforço do Acre para montar o Green Goal, idealizado pelo então governador Binho Marques para o Acre sediar jogos do Mundial. Não emplacou mas chamou a atenção para um Copa ecológica.

Marina

Jornais do sul do país relatam uma grande confusão dentro da REDE, com grande insatisfação no partido com a líder Marina Silva, em oposição ao grupo dos parlamentares. E olha que Marina ficou em terceiro ligar na pesquisa do IBOPE e lidera a intenção de voto se Lula não se candidatar.