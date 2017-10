Casa de idosos pega fogo no bairro Isaura Parente

Na noite dessa segunda-feira 30, uma casa pegou fogo na Travessa Jaguari, bairro Isaura Parente.

Segundo informações, na casa morava um casal de idosos que na hora do incêndio não estavam em casa. De acordo com os vizinhos, eles teriam visto fumaça e fogo do lado de fora da casa na parte elétrica e acionaram o corpo de bombeiro.

Uma viatura chegou rápido ao local mais como a casa era de madeira, mais da metade já havia sido consumida pelo fogo. Os homens do Corpo de Bombeiros tiveram muita dificuldade para chega até a casa, o acesso para chegar até ela é um beco, mas mesmo assim eles conseguiram apagar as chamas.

Selmo Melo