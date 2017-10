Moradores da Vila Betel fecham estrada do Calafate

Na noite desta segunda-feira 30, os moradores da Vila Betel, fecharam a Estrada do Calafate, em forma de protesto. Segundo eles, foi uma forma de chamar a atenção da prefeitura de Rio Branco, para as quadras do bairro que segundo eles.

Além de estarem sem as luminárias elas também estão em péssimos estado, não podendo jogar nas quadras devido a escuridão, ao lado das quadras também tem um parquinho que e usado pelas crianças e que também está destruído por falta de manutenção.

Um representante da prefeitura esteve no local conversando com os moradores, depois de cerca de 30 minutos fechada, a estrada foi libera com a promessa de que a prefeitura fará os devidos reparos na praça.

Selmo Melo