Jorge Viana sai em defesa de Marcus Alexandre

O senador Jorge Viana é mais um petista que saiu em defesa do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, investigado pela PF na Operação Buracos, deflagrada na segunda-feira (30).

Veja a nota na íntegra:

Nota do Senador Jorge Viana

Sobre a operação deflagrada nesta segunda-feira por órgãos de controle, quero reiterar minha inteira confiança e total solidariedade ao prefeito Marcus Alexandre e a Gicélia Viana Aguiar. Também a Edson Alexandre, Fernando Moutinho, Joselito Nóbrega e Ocírodo Júnior. É muito importante expressar o senso de justiça.

Sei que a obrigação dos órgãos que compõem a estrutura do Estado é fiscalizar, questionar e apurar quaisquer suspeitas. Mas vivemos tempos difíceis e de muita hipocrisia no país, onde a justificativa de combate à corrupção levou ao golpe e à dominação do estado por grupos que representam uma estrutura corrompida que há tempos atrapalha a vida dos brasileiros.

Aqui no nosso Acre sei das boas mudanças que foram promovidas com a ajuda de tantos. Estou certo que o prefeito Marcus Alexandre tem a confiança de todo o povo do estado. Por isso, quero reafirmar minha certeza na sua inocência e de que será feita Justiça.

Às vezes é melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Confio que a verdade prevalecerá.

Jorge Viana

Senador