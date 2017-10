No Acre, mais de 54 mil candidatos estão inscritos no Enem

As provas do Exame Nacional do Ensino médio (Enem) estão chegando, e no Acre, estão inscritos 54.379 candidatos. Desse total a maioria dos participantes é da capital com 34.710 candidatos, seguido do município de Cruzeiro do Sul com 8.240.

O número de participantes deste ano é 11% menor, do que o Enem de 2016, quando o estado teve 61.146 inscritos. A redução no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de certificar o ensino médio.

A partir desse ano, essa certificação volta a ter uma prova específica para esse fim e está na responsabilidade do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Do total de participantes no Acre, 57,3% são mulheres e 42,7% são homens. A faixa etária com o maior número de candidatos é de 21 a 30 anos de idade, com 21.581.

Em relação ao nível de escolaridade 74,8% já concluiu o ensino médio, 19,7% é concluinte este ano e 4,5%, são os chamados treineiros, que concluirão o ensino básico após 2017.

Provas dias 5 e 12 de novembro

Os dias de aplicação das provas também são novidade nesta edição. As provas serão realizadas em dois finais de semana consecutivos, 5 e 12, de novembro, em todo os estados da Federação. No Acre, os testes serão em 17 municípios.

O exame é o principal instrumento para o ingresso de estudantes nas universidades públicas brasileiras. Os testes são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).