Governo entrega mais 220 títulos de propriedade

Nesta terça-feira, 31, o governador Tião Viana realiza a entrega de outros 220 títulos definitivo aos moradores de bairros localizados no Bujari e Rio Branco, contemplados com mais esta etapa do Programa de Regularização Fundiária, executado pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

“Essa política de regularização foi implantada pelo governador Tião Viana ainda em 2011 e hoje é uma realidade. A meta do Iteracre é chegar a todas as cidades do Acre e regularizar as áreas sem custo algum para o cidadão”, explica Nil Figueiredo, diretor-presidente do Iteracre.

Para executar o programa, o governo conta com o apoio de algumas instituições, como o Tribunal de Justiça, cartórios e prefeituras.

A regularização garante segurança e uma série de outros benefícios. Com o título em mãos, o proprietário pode acessar linhas de crédito específicas e oferecer o imóvel como garantia em financiamentos.

A cerimônia de entrega dos documentos será promovida às 15 horas, na Filmoteca da Biblioteca Pública, em Rio Branco.