Carros-pipas continuam a auxilar a distribuição de água de Bujari

O auxílio de carros-pipas para garantir o abastecimento para os mais 9 mil habitantes da cidade de Bujari continua. O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação (Depasa) segue com a ação emergencial devido ao baixo nível do reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA).

O manancial que abastece o município, o Igarapé Redenção, registra um nível inviável para o processo de captação de água. As últimas chuvas que caíram na capital e regiões do entorno não influenciaram no quantitativo de água do reservatório, que atualmente está com 40 centímetros.

Nas últimas quatro semanas, oito caminhões-pipa transportaram 17 milhões de litros de água, numa somatória de 869 viagens em 36 mil quilômetros percorridos entre as ETAs de Rio Branco e da cidade vizinha.

Mais de 17 milhões de litros de água já foram transportados por meio de caminhões-pipas (Foto: Alexandre Noronha/Secom) Mais de 17 milhões de litros de água já foram transportados por meio de caminhões-pipas (Foto: Alexandre Noronha/Secom)

“O momento ainda é de alerta, as chuvas ainda são insuficientes para estabilizar o nível do reservatório. Neste sentido, para continuar ofertando o abastecimento para a comunidade, seguimos com o apoio dos carros-pipa, até quando Igarapé Redenção recupere um pouco do seu volume”, informa o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

O gestor informa que cada veículo capta 20 mil litros de água na ETA 2 em Rio Branco e transporta este quantitativo para a central de distribuição do Bujari, distante 20 quilômetros da capital.

“Com este reforço, abastecemos mais de 1.500 ligações da área urbana com a intermitência de três dias. O processo de captação de água do reservatório foi reduzido de 24 para 4 horas de atuação, no intuito de evitar danificações nos equipamentos”, relata Magalhães.

Nível do reservatório de Bujari está com o volume médio de 40 centímetros (Foto Cedida) Nível do reservatório de Bujari está com o volume médio de 40 centímetros (Foto Cedida)

No propósito de assegurar o pleno funcionamento de órgãos públicos como unidades de saúde, educação e judiciário recebem o apoio exclusivo de um caminhão-pipa. O Depasa também mantém contatos com os administradores do Aeroporto de Rio Branco para encaminhar a distribuição de água ao terminal aéreo.

Outras cidades como o Rio Branco, Brasileia e Porto Acre também recebem o apoio de outros cinco caminhões-pipa, por meio da articulação da Defesa Civil Estadual com o Ministério da Integração após publicação do decreto de situação de emergência assinado em agosto pelo governador Tião Viana.