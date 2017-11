Custo por candidato do Enem deste ano será menor que em 2016

A aplicação do Enem deste ano ficará mais barata e terá um custo de R$ 87,54 por candidato. No ano passado, a prova custou R$ 90,64 por aluno. Segundo a presidente do Inep, a aplicação do Enem em dois domingos possibilitou a redução a redução nos gastos. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a redução do valor é resultado de uma otimização dos custos e não compromete a segurança do processo. “Todas as medidas de segurança e que asseguram maior transparência e tranquilidade no Enem foram asseguradas. Não há nenhum risco. A redução de custos não compromete em nada a segurança do exame, pelo contrário, temos mecanismos adicionais que asseguram mais segurança à prova”, disse.

Até esta quarta (1º), foram confirmadas 6.731.300 inscrições no Enem em 1.725 municípios e 12.432 locais de aplicação. O número de candidatos ainda pode sofrer alteração, por causa de decisões judiciais que podem ocorrer até o dia da prova. A maioria dos participantes está na região Sudeste, que tem 2,44 milhões de inscritos. Em seguida aparecem as regiões Nordeste (2,22 milhões), Norte (793 mil), Sul (710 mil) e Centro-Oeste (563 mil).

Segundo o Inep, até o momento 70,39% dos candidatos acessaram a informação sobre o local onde farão a prova. A partir de hoje os candidatos que não tiverem acessado o local de prova vão receber e-mail alertando para que consultem o cartão de confirmação de inscrição. Com informações da Folhapress.