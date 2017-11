Corpo de Bombeiros do Acre tem novo comandante

De um mergulhador a outro, o coronel Roney Cunha passa o comando do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) para o coronel Batista da Costa. O governador Tião Viana, prestando todas as honras à história de cada um dos oficiais, realizou a troca de comando em solenidade na manhã desta quarta-feira, 1, em Rio Branco.

“Eu, como governador, tenho a honra de estar abraçado com o Corpo de Bombeiros do Acre”, declarou o governador, expressando também seu agradecimento ao compromisso com que os cinco comandantes que trabalharam durante sua gestão, desde 2011.

Viana ressaltou o empenho com que as equipes dos bombeiros trabalharam durantes as últimas grandes enchentes que afetaram o estado.

“Me vem à lembrança a história dos bombeiros em 2015, quando em Brasileia a ponte sobre o Rio Acre estava submersa. Em uma noite, mais de 80 cobras, muitas peçonhentas, foram capturadas. Só eles podiam fazer alguma coisa para aquela ponte não desabar, cortando aqueles troncos de árvores”, disse. “É essa dedicação que fala pelo sentido humanista de uma atividade que defende a vida.”

Coronel Batista assume o comando da tropa (Foto: Sérgio Vale/Secom) Coronel Batista assume o comando da tropa (Foto: Sérgio Vale/Secom)

O coronel Roney Cunha entra agora para a reserva da corporação após 25 anos de atividade e diversas condecorações pelo dinamismo e ações para o desenvolvimento do estado. “Nós somos bombeiros, e desistir não vai fazer parte do nosso vocabulário no atendimento de nossas emergências. Hoje, como mergulhador, uma das atividades mais arriscadas de nossa profissão, eu badalo meu sino, com a certeza que esse é um trabalho que nos dá a chance de ajudar o próximo e salvarmos vidas”, falou Cunha, despedindo-se do comando da tropa.

Com uma história de heroísmo durante o salvamento de três pessoas no incêndio da Assembléia Legislativa do Acre, em 1992, o coronel Batista assume o comando do CBMAC. Ele traz ainda o trabalho intenso nas nas enchentes em 2015 em Brasileia e Rio Branco, e em 2017 na maior inundação do Rio Juruá. Ainda coordenou todo o socorro aos acreanos na crise de 2014, com o isolamento do Acre do restante do país com a cheia do Rio Madeira.

“Sempre vi nos momentos de crise como oportunidade de melhorar minhas ações. Aqui, perante minha tropa, me comprometo de me esforçar ao máximo para realizar o meu trabalho. Acredito que somente quem sua profissão e apaixonado pelo que faz pode obter sucesso e resultado satisfatório”, declarou Batista.

Patrimônio do Corpo de Bombeiros

Várias autoridades participaram do ato, como representantes dos Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e de outras secretarias do Estado, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Tribunal de Contas do Acre (TCE), Aleac, Câmara de Vereadores de Rio Branco, do Exército Brasileiro e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Comandante coronel Batista agradeceu o empenho do governador Tião Viana com a corporação (Foto: Sérgio Vale/Secom) Comandante coronel Batista agradeceu o empenho do governador Tião Viana com a corporação (Foto: Sérgio Vale/Secom)

“Nesta hora, em que nosso planeta e a humanidade estão vivendo crises em sua sociedade, é que nós precisamos uns dos outros, o melhor exemplo para todas as outras instituições, seria olharmos para o Corpo de Bombeiros. Aqui não tem ninguém querendo mal de ninguém, estão todos disponíveis 24h para salvar os outros, para fazer o bem”, declarou o senador Jorge Viana.

“A percepção que eu sinto é que o sentimento da comunidade pelo Corpo de Bombeiros é um patrimônio enorme para a corporação a zelar. Isso faz com que a sociedade se identifique com os senhores [bombeiros]. É importante para nós, como cidadãos, saber que temos essa irmandade com quem gosta do que faz e acredita na instituição a que pertence”, disse Jair Facundes, juiz federal do Acre.

“Eu tenho convicção que você, comandante coronel Batista, vai servir a sociedade acreana com todo o empenho e os princípios que traz consigo. Nós tivemos os maiores avanços na cooperação nos últimos seis anos. Foram carros, estruturas, cursos e inúmeras situações de melhorias, inclusive salarial”, afirmou Emylson Farias, secretário de Segurança Pública.

Nessa gestão do governador Tião Viana, a aproximação construída entre o Bombeiro e a Segurança Pública possibilitou diversas conquistas como a abertura de dois novos quartéis, em Xapuri e no bairro Rui Lino, na capital, e a ampliação do projeto Bombeiro Mirim, que antes ofertava apenas 700 vagas e hoje são contabilizadas mais de 1.500.

Foi aprovado ainda um pacote de leis e benefícios para a corporação que garantiram que militares da reserva voltassem para a ativa. Foram abertas novas vagas para oficiais e praças. Além de estar sendo realizado o projeto social na piscina do Colégio Armando Nogueira, onde já atendidos mais de cinco mil pessoas. Ainda, o efetivo do CBMAC passou de 240 para 541 combatentes.