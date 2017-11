Vício em Redes Sociais

O despertador toca e, ao pegar o celular para desligar, você aproveita e acessa as redes sociais, antes mesmo de sair da cama, já está checando os LIKES NO FACEBOOK, verificando as mensagens recebidas nos grupos do WATSAPP e dando uma olhadinha no INSTAGRAM, não é mesmo?

Mas, afinal, esse tipo de comportamento é só mais um hábito incorporado à sua rotina, ou você sofre algum VICIO PELAS REDES SOCIAIS?

Como identificar o limite entre o hábito saudável, de querer ficar informado se interando do que acontece no BRASIL e no MUNDO, conversando com amigos, fazendo novas amizades, e o vício de não poder ficar sem acesso às REDES SOCIAS.

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WHATSAPP, como todos sabem, hoje em dia, “nos mantém próximo de quem está longe e longe de quem está perto”.

Você já chegou á contar, quantas horas por dia passa nas REDES SOCIAIS?

Quando você está “jantando” com sua família, ou almoçando com amigos ou sozinho, você se desliga do celular, deixa de lado, ou a qualquer sinal de vibração, larga tudo para dar uma conferida ou então, para uma rápida espiada no WHATSAPP ou INSTAGRAM?

Esses dias, eu mesmo estava eu almoçando num Restaurante, quando adentrou ao mesmo, uma moça muito bonita e elegante de celular na mão, sentou-se a mesa em seguida chamou o garçom, para fazer o seu pedido.

Esta moça, esperando pela chegada do seu pedido, ficou á olhar atentamente seu CELULAR, o que levou até a chegada do seu “Almoço” uns (10 minutos).

Bom, após esses dez minutos, o pedido da moça chegou, ela dá uma rápida olhada no prato e pasmem, continuou a consultar seu celular, por mais uns (10 MINUTOS) depois começou a almoçar da seguinte maneira: uma garfada na comida, 02 olhadas no celular e assim foi por mais (15 MINUTOS), até se levantar e ir embora, deixando praticamente toda a comida no prato.

Já prestaram atenção, na RUA, METRÔ e no ÔNIBUS, a maioria sempre com o celular na mão, de olho nas Redes Sociais, tão concentrados no aparelho, que ás vezes, ou acabam passando do ponto que iam descer, ou descem numa Estação que não era a sua e pior, quando estão na rua, acabam até correndo o risco de serem assaltadas ou atropeladas.

No tocante, aos relacionamentos, dos “Aficionados” por REDES SOCIAIS, existem muitas pesquisas que apontam o CELULAR como o “grande vilão” dás relações de hoje em dia, tanto com a família, amigos, cônjuge ou no namoro.

Uma empresa britânica, que facilita o divórcio pela internet analisou os casos de 5.000 (cinco mil) pessoas: 40% delas apontaram a rede social como causa principal ou secundária do desgaste da relação.

No Brasil, isso não é diferente, ou seja, as REDES SOCIAIS geram conflitos entre os casais, que brigam e até mesmo se separam por causa de ciúme ou traição.

Pessoas, se expondo a si mesmas e seus amigos, além de seguidores dos seus amigos, informando coisas banais, como o que se come, outras de interesse puramente familiar, como a doença de um parente que ninguém conhece e até íntimas, como fotos sensuais postadas para alimentar a auto-estima.

E aquelas pessoas, que tiram foto de tudo para postar no FACEBBOK, ou seja, do Espelho, na Academia malhando, em casa dizendo Acabei de Acordar, Tomando café, Almoçando em tal lugar, Passeando com o cachorro, Acabei de piscar, Saindo do Banho.

Há, de se perguntar para que e porque tudo isso, será que não seria uma NEUROSE, ou seja, de ficar se mostrando pra todos, achando que sua vida pessoal, é de interesse do MUNDO e pra isso necessitam postar tudo que acontece no seu dia á dia, para seus amigos nas REDES SOCIAIS, será que eles estão tão interessados assim em saber, ou são VICIADOS em fazer isso, assim como você?

Muito raro, você ver alguém postando nas REDES SOCIAIS, situações de “Interesse Público”, que são de “Extrema Relevância”, portanto deveria ser um ato continuo de cada um de nós, em relação ao DESEMPREGO, DESCASO NA SÁUDE PÚBLICA, CAOS NO TRANSPORTE PÚBLICO, INSEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO FALIDA, muitos podem dizer, mas porque eu faria isso, não é problema meu e sim do GOVERNO.

Quem sabe, não está ai a resposta do porque nosso PAÍS se encontra exatamente do jeito que esta, por muitas dás vezes, acharmos que o que acontece fora dás NOSSAS CASAS, não dizem respeito ás nossas vidas, ou seja, não é problema nosso,

Existe, um Ditado Popular, que no meu entendimento, tem tudo haver com o exagero do uso dás REDES SOCIAIS, ou seja: TUDO QUE É DEMAIS SOBRA, TUDO EM EXCESSO FAZ MAL!!!

Com informações diretodoplanalto