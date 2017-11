Ifac abre inscrições para processo seletivo

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o processo seletivo para ingresso no curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A especialização, ofertada pelo campus Rio Branco, terá carga horária de 360 horas, com aulas presenciais às sextas e sábados. O prazo para inscrições se encerra em 17 de novembro de 2017.

As inscrições devem ser feitas no site do Ifac com o preenchimento do formulário disponível no link https://goo.gl/zGj2iJ. Em seguida, é necessário enviar o Memorial Descritivo (conforme modelo disponibilizado no Anexo I do edital) e o Currículo Lattes para o e-mail crb.epct@ifac.edu.br.

O processo seletivo será dividido em duas fases, sendo a primeira de avaliação do Memorial Descritivo e Currículo Lattes e a segunda fase de entrevista.

Serão ofertadas 30 vagas para pessoas com Formação Superior, em qualquer área, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Especialização

O curso de Educação Profissional, Científica e Tecnológica visa à execução de uma proposta de qualificação permanente de excelência para os diversos atores da Educação Profissional Científica e Tecnológica (EPCT), com vista na construção de conhecimentos e práticas revolucionárias das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como na formulação e gestão de políticas públicas para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O curso está organizado em 15 disciplinas e será desenvolvido na modalidade presencial de ensino, contemplando, pelo menos, 30 encontros presenciais. Os encontros presenciais ocorrerão quinzenalmente no campus Rio Branco, com realização das aulas na sexta-feira (período noturno) e sábado (períodos matutino e vespertino). O início das aulas está previsto para o semestre 2018.1.