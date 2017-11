PRF inicia ‘Operação Finados’ nas estradas do Acre

Começou nesta quarta-feira (1º), a Operação Finados, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com objetivo de reduzir a violência no trânsito. Haverá aumento na fiscalização das principais rodovias federais do Acre, nas BRs 364 e 317. O reforço no policiamento para coibir infrações de trânsito e reduzir os acidentes segue até o domingo (5).

Entre as ações planejadas para o feriado, está a concentração da fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes.

Segundo a PRF, o objetivo é levar segurança aos usuários das rodovias federais, com foco na redução do número de acidentes e vítimas nas estradas. Durante a operação, infrações como não uso do cinto de segurança, ultrapassagens em local proibido e embriaguez ao volante terão fiscalização reforçada.

Serão utilizados radares móveis, além da realização de testes de bafômetros e abordagem para verificar os documentos obrigatórios e o estado geral dos veículos.

Dicas de segurança

– Faça um planejamento da viagem, como locais de abastecimento e paradas para descanso;

– Mantenha a atenção na rodovia, qualquer descuido pode causar um acidente;

– Faça uma revisão no veículo antes da viagem;

– Respeite a sinalização e os limites de velocidade;

– Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível;

– Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento, isso pode confundir outros motoristas e causar um acidente;

– Mantenha uma distância de segurança entre os veículos;

– Nunca consuma bebida alcoólica antes de dirigir;

– Em caso de emergências, chame a PRF através do telefone 191.