Prefeitura intensifica serviços de manutenção viária antes da chegada do período chuvoso Imprimir E-mail

As equipes da EMURB trabalham em ritmo acelerado para aproveitar os dias de sol antes da chegada definitiva no inverno amazônico. E como acontece diariamente, o prefeito Marcus Alexandre acompanhou a execução do serviço de recapeamento asfáltico em alguns pontos, como na Estrada Alberto Torres, próximo a FAMETA, no Bairro Vitória e na região da Baixada.

A Estrada Alberto Torres, que é continuidade da Valdomiro Lopes, é importante corredor de ônibus e ligação entre vários bairros como o da Paz, Loteamento Joafra e Conjunto Rui Lino. “Mesmo numa semana chuvosa ainda há dias de sol e não podemos perder tempo. Esta via é muito importante porque faz a ligação de vários bairros. Daqui nós vamos seguir com o serviço até o Mercado do Rui Lino”, citou o prefeito.

Moradores e comerciantes da localidade ficaram satisfeitos com a recuperação asfáltica. Ary Souza, que tem um comércio na Alberto Torres, diz que o serviço, facilitou a parada dos clientes em seu comércio. “O asfalto estava muito ruim, mas agora os clientes param com tranquilidade para comprar a aqui”.

Na Rua Luís Gonzaga e Beco do Barbeiro, no Bairro Vitória, o serviço de melhoria asfáltica complementa a obra de construção da Praça da localidade, que será inaugurada no fim da tarde desta quarta-feira.

Já no Bairro Sobral, na Baixada, a prefeitura melhora as Travessa e Rua Liberdade. O objetivo segundo o prefeito, “é garantir o acesso dos moradores”. O serviço ainda não foi concluído, mas os moradores já agradeceram ao prefeito. Dona Maria de Fátima conta que ficou aliviada. “Eu encontrei o prefeito aqui no bairro e falei da situação da Travessa e da Rua Liberdade. Ele disse que viria e veio mesmo. Já começou a resolver o problema e agora só falta uma parte da rua para concluir o serviço”.

As equipes trabalham também em outros pontos de Rio Branco com o recapeamento da malha viária, como nas Estradas do São Francisco e do Quixadá.