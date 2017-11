O gabinete do senador Gladson Cameli (PP-AC), realiza na próxima segunda-feira (6), em parceria com a Associação Comercial do Acre (ACISA), mais uma visita de fiscalização às obras da ponte sobre o Rio Madeira.

O deslocamento acontecerá de frente o prédio da ACISA, localizado na Avenida Ceará, 2351 – Bosque, Rio Branco – AC, 69900-303, segunda-feira, dia 6 de novembro, as 6h30.