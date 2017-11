Governo e prefeitura terão experiente corrido sexta

Após o feriado do Dia dos Finados, nesta quinta- -feira (2), o governo do Estado definiu que o expediente administrativo em repartições e órgãos públicos na sexta-feira (3), será corrido. Ou seja, os serviços só funcionarão até as 13h.

A definição é válida, no entanto, apenas para o expediente administrativo. Serviços essenciais como Hospitais, Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) – o 190 – e demais serviços que funcionam em regime de plantão não serão paralisados.

SAÚDE

De acordo com a prefeitura de Rio Branco as Unidades de Referência e Atenção Primária (Uraps) e Centros de Saúde estarão fechados nesta quinta-feira (2). Na sexta-feira, somente as Uraps irão funcionar também em experiente corrido. Todas as unidades básicas de saúde ficarão fechadas nos dias 2 e 3 de novembro.

As unidades 24 horas de saúde, como UPAs, hospitais e outras unidades que não admitem paralisação, funcionam ininterruptamente.

JUDICIÁRIO

A Justiça Federal do Acre decretou fechamento de expediente de quarta-feira (1), até sexta-feira (3). Neste período, ações e medidas urgentes serão encaminhadas ao plantão judicial. O expediente volta a funcionar regularmente na segunda-feira (6).

BANCOS

Segundo a Federação Brasileiras de Brancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado. Com isso, os clientes devem usar canais alternativos, como caixas eletrônicas, internet banking e aplicativos para dispositivos móveis. As agências voltam a funcionar na sexta-feira (3).

SHOPPING

O Via Verde Shopping funcionará em horário especial nesta quinta-feira (2). As lojas abrem às 13h e fecham às 21h. A praça de alimentação funciona das 11h às 21h. Já o cinema abrirá de acordo com a programação estabelecida pelo Cine Araújo. Na sexta- -feira, o espaço voltará a funcionar normalmente.

CASAS LOTÉRICAS

As casas lotéricas não abrirão durante o feriado. No entanto, reabrem as portas na sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 7h30.

Fany Dimytria