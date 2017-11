Marcus recebe carinho do povo ao inaugurar quadra

O prefeito Marcus Alexandre teve mais uma prova de apoio e solidariedade ontem, ao retomar sua agenda de inaugurações, desta vez de uma quadra poliesportiva no bairro Vitória, em um ponto de confluência para as comunidades da região. O prefeito recebeu o carinho dos moradores e de lideranças da Frente Popular. A população dos bairros se acercou dando força e mostrando apoio à ação de Marcus Alexandre, que ao final da inauguração participou de um jogo de futebol com a comunidade.

O senador Jorge Viana, presente ao encontro afirmou que era desse jeito que o prefeito respondia às acusações, com muito trabalho. O deputado Léo de Brito insistiu que o prefeito não se preocupasse com as agressões e não desanimasse e o deputado Ney Amorim, presidente da Assembleia, ressaltou que “não se joga pedra em árvores que não dão frutos”. O prefeito agradeceu a solidariedade e afirmou que a se a Polícia federal esperava encontrar irregularidades na busca em sua casa, estava errada, pois seu patrimônio é o trabalho.