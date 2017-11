Homem é executado no Mocinha Magalhães

Thiago Oliveira da Silva de 19 anos, foi morto com pelo menos cincos tiros na noite dessa quarta-feira 01, no bairro Mocinha Magalhães.

Segundo a namorada da vítima, eles estavam na rua, quando um carro preto parou e um homem desceu e efetuou pelo menos dez tiros contra Thiago, que foi atingido com cinco tiros, sendo três no barriga, um no peito e outro no ombro, logo depois de atira na vítima eles fugiram.

Uma viatura do Samu foi acionada, mas quando chegou no local a vítima já estava sem vida, segundo familiares da Thiago, ele estava no regime semiaberto, ele tinha saído do presídio tinha duas semanas.

Policias do 4º Batalhão, estiveram no local na tentativa de colher mais informações para tentar prender os acusados. Peritos do IML estiveram no local, onde fizeram a perícia e depois a remoção do cadáver para o IML.

Selmo Melo