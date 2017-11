Peixes da Amazônia está apta a exportar produtos

A indústria de pescados do Acre, Peixes da Amazônia, está oficialmente liberada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a prosseguir com a exportação de seus produtos. O anúncio oficial da liberação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 1, durante reunião entre o superintendente do MAPA no Acre, Luziel Carvalho, e Fábio Vaz, diretor-presidente da indústria.

“Considerando que a Peixes da Amazônia cumpriu todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Agricultura e saiu do regime especial que estava imposto à indústria. Isso representa um avanço para a indústria e para o produto que ela está produzindo e, segurança total para o consumidor porque trata-se de uma indústria sifada [com selo de Serviço de Inspeção Federal]”, explica Carvalho.

Durante a reunião, os representantes do Mapa e da Peixes da Amazônia assinaram uma nota conjunta atestando a liberação da indústria de pescados.

“Para nós isso é muito importante. É uma retomada do trabalho num grau de qualidade muito maior. A qualidade e segurança sanitária são requisitos para que possamos ter um mercado sólido e, acima de tudo, oferecer ao consumidor um produto de extrema qualidade”, destaca o presidente da Peixes.

Fábio Vaz frisou que a equipe da indústria atuou com total empenho e zelo para que todas as orientações e normas que o Ministério encaminhou, por meio da superintendência no Acre, fossem cumpridas. “Saímos fortalecidos desse processo para que a gente possa expandir ainda mais nossos produtos em várias regiões do Brasil e fora também”, pontua Vaz.

Ainda no encontro, Fábio Vaz e Luziel Carvalho firmaram uma parceria para que o a superintendência do MAPA no Acre oferte uma qualificação para piscicultores. A Peixes da Amazônia fará um levantamento do número de produtores que atuam nessa cadeia produtiva no Estado para que todos participem da capacitação.

“Recebemos essa demanda da Peixes da Amazônia para capacitar os fornecedores da indústria. O objetivo é trabalhar a cultura do produtor para que ele evite qualquer forma de contaminação no meio produtivo e, com isso, a gente não coloque em risco nenhum processo dentro da indústria. Assim, garantimos segurança alimentar para os nossos consumidores”, detalha o superintendente.