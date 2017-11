Homem morre em acidente na curva do Tucumã

Segundo informações, o senhor Magno Lima de Abreu de 36 anos, trafegava em sua motocicleta na noite dessa quinta-feira 02, na rodovia AC-40, no sentido Senador Guiomard/Rio Branco, quando nas proximidades da rotatória da curva do tucumã, ele perdeu o controle da motocicleta passando por cima do canteiro central, com a queda ele bateu a cabeça e teve morte instantânea.

Populares que estavam passando na hora do acidente ainda acionaram o Samu, mas quando a viatura chegou no local ele já estava sem vida.

Peritos do IML foram acionados para fazer a perícia no local e depois a remoção do cadáver para o IML.

Selmo Melo