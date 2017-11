Homem é alvejado por três tiros no bairro Ivete Vargas

Na noite desta quinta-feira 02/11, uma tentativa de homicídio foi registrada na rua Osvaldo Cruz, bairro Ivete Vargas.

Segundo a vítima, André Albuquerque da silva de 38 anos, ele estava sentado em um bar tomando uma cerveja quando homens chegaram em duas motos e já foram atirando contra ele que saiu correndo para não morre.

A vítima foi atingida com três tiros, e pediu socorro a moradores do local. A viatura do Samu foi fazer o atendimento e levou a vítima para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo os paramédicos, ele foi atingindo com um tiros no tórax e no braço, o estado de saúde era estável, e não corre risco de morte.

Selmo Melo