Corrida do Servidor é nesta sexta-feira no Parque Tucumã

Encerrando a programação da sétima Semana do Servidor e Servidora, a Corrida do Servidor de 2017 será realizada nesta sexta-feira, 3, no Quiosque do Bambu, localizado no Parque Tucumã. A concentração está marcada para as 16 horas.

Os números para a competição, bem como as senhas, começaram a ser entregues nesta quarta, 1, na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA). “Para evitar atrasos, é importante que todos os inscritos venham retirar seus números até as 11 horas da sexta, 3”, alerta a coordenadora do setor de Qualidade de Vida da Humanização da SGA, Regilda Mesquita, destacando ainda que problemas na inscrição dos corredores só poderão ser resolvidos até a manhã do dia do evento.

A corrida, de caráter recreativo, terá um happy hour no encerramento com artistas locais que se apresentam como uma contribuição voluntária. “É um momento festivo para encerrar as atividades”, comenta Elineide Meireles, diretora de Humanização da SGA. “Após a corrida, teremos a participação das bandas Três e Ponto, Cachorro Vira Lata e Raul Experiência, além de outros artistas, que irão fechar com chave de ouro a semana”, conclui Meireles.

Para o servidor e competidor José de Abreu, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a programação fortalece o serviço público no Acre. “É muito importante que haja eventos como esses para os servidores. Além de promoverem a atividade física, eles enfatizam também a interação entre as secretarias.”

A corrida é realizada pelo governo do Estado, por meio da Diretoria de Humanização, da SGA, Secretaria Adjunta de Esportes (SEE), Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect) e Federação Acreana de Atletismo (Facat), em parceria com órgãos municipais, estaduais e federais.