Tião Viana fortalece segurança no Juruá com viaturas e formação de militares

Com a entrega de seis viaturas e formação de 32 policiais militares em Curso de Cabo, nesta sexta-feira, 3, o governador Tião Viana realiza o fortalecimento da segurança no Juruá.

O governador destacou que este é mais um esforço no sentido de fortalecer a segurança pública em todo o estado. Tião Viana disse sentir orgulho do trabalho que é desenvolvido pelas Polícias Civil (PC) e Militar do Acre (PMAC), no Juruá.

“A Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, tem o maior batalhão individual do Acre. São 164 homens que cumprem um papel extraordinário. Tenho muito orgulho da luta deles contra o crime, na defesa da ordem pública” frisou Tião Viana.

Que revelou ainda que a PMAC é a mais humanizada e considerada a mais honesta do país e a que mais se dedica na defesa da vida e contra o crime.

Investimentos na prevenção

O governador observou ainda: “além dos investimentos em repressão, temos incentivado as artes marciais nas escolas, o teatro, a música, o canto, os festivais e os encontros de cultura. Isso vai liberar a química natural e não a química da droga que é destrutiva. Precisamos de mais cultura, mais esporte e mais união da sociedade para vencer a guerra das drogas”, comentou.

O promotor de Justiça, Iverson Bueno, da comarca de Cruzeiro do Sul, agradeceu o compromisso do governo com a Segurança Pública.

“Para nós que trabalhamos com segurança pública, a entrega dessas viaturas nos soa muito bem. Da parte do Ministério Público, temos tentado fazer com o produto do crime volte em investimentos para as polícias. No período de um ano, fizemos retornar recursos na ordem de R$ 300 mil para reestruturação das polícias. Com a união de esforços, quem sai ganhando é a sociedade”, pontua Bueno.

Viaturas equipadas

“O combate ao crime no Juruá está forte e nós estamos tendo bons resultados ao combate ao crime. Nada mais justo, e com o apoio do governador Tião Viana, temos dado todo aporte a segurança pública que vem se desdobrando para melhorar a segurança da população”, enfatizou o comandante-geral da PMAC, coronel Júlio César.

O que disseram

“Nós temos um governo que olha para as polícias. Com a entrega dessas viaturas, vocês, policiais militares do Juruá vão ter uma estrutura melhor para trabalhar com o que mais sabem fazer, que é a segurança dos cidadãos” – Josa da Farmácia, deputado estadual

“Essas viaturas vão colaborar com os serviços de cada um polícial militar que sai de sua casa para cuidar de nossas famílias. É preciso ter a união de todos para ampliarmos o apoio à classe policial, não adianta ter partido depois das eleições” – Heitor Junior, deputado estadual

“Com a força desse efetivo e das instituições a gente consegue montar forças para diminuir a violência. Parabéns pelo apoio que está dando para nossa cidade com essas viaturas entregues” – Ilderlei Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul