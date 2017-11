Polícia Civil prende traficante no bairro Esperança

Após trabalho investigativo da Delegacia de Repreensão a Entorpecente (DRE), Cenário Gomes da Silva Júnior, 35 anos, vulgo “Seninha”, foi preso em uma residência no bairro Esperança.

Ele é acusado pelo crime de tráfico de droga e vinha sendo investigado pela polícia após a apreensão de entorpecente numa residência localizada no Loteamento Adauto Frota, região do bairro Custódio Freire, em 11 de outubro deste ano, pertencente ao investigado.

A prisão aconteceu no Conjunto Esperança, na tarde de quinta-feira (02) mediante mandado judicial. De acordo com a DRE, Cenário, fugiu do flagrante, na abordagem de outubro, deixando em casa 87 barras de maconha, 127 trouxinhas de cocaína e R$ 830,00 em espécie, num total de 2,5kg de entorpecente.

“No dia da incursão para a apreensão da droga Seninha conseguiu se evadir em posse de uma arma de fogo. Para a venda da droga, ele envolvia toda a família inclusive menores. Agora deverá ser apresentado ao Poder Judiciário e levado ao presídio onde aguardará por julgamento pelo crime de tráfico de drogas, disse o delegado responsável pela investigação, Fabrizzio Sobreira.

Assessoria/Sepc