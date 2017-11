Governo divulga resultado provisório no processo seletivo do ISE

O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira, 3, o resultado provisório da prova oral referente ao Edital SGA/ISE n°001 destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior para atuarem no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Os candidatos que desejarem interpor recursos contra o resultado provisório, poderão fazê-lo nos dias 6 e 7 de novembro, em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA).

O edital de Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas para nível médio e superior visa à contratação de Agente Socioeducativo, Assistente Social e Psicólogo. Os salários variam de R$ 2815,55 a R$ 3.908,22.

EDITAL 005 – ISE – RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA ORAL – 01-11-2017