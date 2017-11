Rodada de sábado tem clássico no Brasileirão e futebol europeu

O sábado deste dia 4 de novembro de 2017 promete fortes emoções aos fãs de futebol. Pelo Brasileirão, teremos quatro partidas abrindo a 32ª rodada da competição. O destaque fica por conta do clássico entre Botafogo e Fluminense. O alvinegro quer entrar no G4, enquanto o tricolor luta para não entrar no Z4.

Na Europa, a bola rola pelas ligas nacionais, que também terão grandes jogos. O Barcelona, por exemplo, recebe o Sevilla no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Já no Inglês, o West Ham enfrenta o Liverpool.

Confira abaixo os principais jogos do dia:

Brasileirão

Santos x Atlético-MG – 17h

Botafogo x Fluminense – 19h

Atlético-GO x São Paulo – 19h

Coritiba x Avaí – 21h

Brasileirão – Série B

Figueirense x Brasil de Pelotas – 16h30

Santa Cruz x Náutico – 17h30

Guarani x América-MG – 17h30

Boa Esporte x Londrina – 17h30

Campeonato Espanhol

Valencia x Leganés – 10h

Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid – 13h15

Barcelona x Sevilla – 17h45

Campeonato Inglês

Stoke City x Leicester – 10h30

West Ham x Liverpool – 15h30

Campeonato Alemão

Augsburg x Bayer Leverkusen – 12h30

Borussia Dortmund x Bayern de Munique – 15h30

Campeonato Francês

Angers x PSG – 14h

Monaco x Guingamp – 17h

Nantes x Toulouse – 17h

Campeonato Português

Porto x Belenenses – 18h30