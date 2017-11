PV apresenta executivas no Juruá e lança pré candidaturas 

O Partido Verde apresentou para a Frente Popular, no Juruá, as executivas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mancio Lima, em um ato que aconteceu na sede da Associação Comercial.

Com a presença do governador Tiao Viana(PT), o partido ratificou os nomes das lideranças regionais e anunciou ainda duas pré candidaturas: Pedro Longo, para estadual e Henrique Afonso, á Camara Federal.

Henrique aliás, foi reapresentado na FPA, de onde saiu na eleiçao passada para disputar a prefeitura da segunda msiir cidade do estado.

Na mesma ocasiäo, o PV filiou novos militantes e abriu as conversas para as coligaçoes visando 2018.

O governador Tiao Viana, que coordenou o processo de escolha do pré candidato a FPA ao governo, disse que o partido ganha com a chegada de Henrique Afonso e Pedro Longo e mostra que tem total condiçoes de colocar representantes na Assembleia e na Câmara Federal.

“Ano que vem, o povo brasileiro vai escolher seus representantes do presidente ao deputado estadal. Precisamls reverter esse desinteresse da naçao pelo voto. Tenho ouvido gente dizer que nao vai votar, mas nossa obrigaçao é mostrar um projeto capaz de mudar esss realidade. O PV tem uma importancia muito grande na Frente Popular e vamos caminhar firmes para tornar o partido ainda maior”, disse Tiao.

O presidente do PV em Cruzeiro do Sul, jornalista Paulo Amorim, enalteceu a acolhida do governador aos novos filiados e disse que o desafio maioro do partido é colaborar com a manutençao do projeto da FPA no Acre, sem esquecer de brigar para eleger um representante na esfera estadual e federal.