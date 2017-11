Saúde inicia cirurgias de vasectomia no Hospital das Clínicas

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) deu início nesta semana às cirurgias de vasectomia (procedimento que interrompe a circulação de espermatozoides e, consequentemente, a geração de filhos – tornando o homem estéril), que estão sendo realizadas no Hospital das Clínicas.

Por ser um método simples, que não apresenta riscos ao paciente, as cirurgias ocorrem no ambulatório da unidade, na sala de Pequenas Cirurgias. A meta da equipe, coordenada pelo urologista e técnico da Divisão de Saúde do Homem, Mauro Trindade, é atender de cinco a seis pacientes no dia agendado.

“Estamos começando agora em novembro, mas depois vamos continuar com as cirurgias. Os procedimentos serão feitos toda terça-feira, fazendo uma média de cinco a seis cirurgias para em até cinco meses equalizar a fila, pois em se tratando da saúde, não tem como dizer que vamos zerar”, destaca.

O frentista de 32 anos, Vancle Vieira, pai de quatro filhos, foi o terceiro paciente a realizar a vasectomia, procedimento que durou cerca de 20 minutos. Acompanhado da esposa, que também passou por uma laqueadura das trompas há cerca de dois anos, ele conta que esperava ansioso pelo procedimento.

“Havia três anos eu esperava ser chamado para fazer a vasectomia. Mesmo depois de fazer a laqueadura, minha mulher me incentivou a me operar também. A gente até brinca com a situação, dizendo que se a gente separar um dia não corre mais o risco de pagar pensão para ninguém. Filho é para sempre, mas o casamento, às vezes não”, diz o frentista.

A vasectomia, assim como a laqueadura das trompas, é um dos procedimentos cirúrgicos que pode ser feito gratuitamente por meio do SUS, no entanto, é preciso ter dois requisitos mínimos que são ter idade superior a 25 anos e, pelo menos, dois filhos. No Acre, cerca de 160 homens aguardam na fila pelo procedimento.

Os interessados devem procurar a Policlínica do Tucumã, para dar entrada no processo de planejamento familiar. As cirurgias serão realizadas toda terça-feira, no Hospital das Clínicas, em Rio Branco.