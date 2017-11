Provas do Enem começarão três horas mais cedo no Acre

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam no próximo domingo, 5, em todo o país. No Acre, por conta do horário de Brasília e de verão, a aplicação das provas terá início às 10h30, nos dois domingos.

Os portões serão abertos às 9 horas e fecham às 10 horas nos 17 municípios acreanos onde os testes serão realizados. Os locais de provas de cada participante estão descritos no cartão de confirmação, que está disponível na página do Instituto Nacional de Pesquisa (Inep).

Na edição deste ano, o Acre registrou um total de 54.379 candidatos. Desse total 57,3% são mulheres e 42,7% são homens. Sayara Santos é uma delas. A jovem mora na Rodovia Ac-90, ramal Moreira, e disse que o horário foi uma das primeiras coisas que ela se inteirou, porque mora distante do local onde vai fazer a prova.

” Tenho que sair com no mínimo uma ou duas horas de antecedência, porque moro muito longe e se não sair cedo, corro o risco de chegar tarde demais”, diz.

Nos dias de provas o candidato precisa levar documento original, oficial e com foto. Entre os válidos estão a cédula de Identidade (RG), a Carteira Nacional de Habilitação com foto, passaporte e certificado de reservista, além, também, da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Para os candidatos de outras nacionalidades, serão aceitos identidades para estrangeiros expedidas pelo Ministério da Justiça. Lembrando que não serão aceitas cópias nem mesmo as autenticadas.

As provas

Durante o preenchimento do cartão resposta só poderá ser utilizada caneta esferográfica de tinta preta, produzida com material transparente.

Este ano a redação será aplicada no primeiro dia, com as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No segundo domingo, 12 de novembro, as provas são nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O Enem

O Enem é o principal instrumento para ingresso nas universidades públicas brasileiras. As notas também são utilizadas em diversos programas de acesso à educação superior no país.

Entre os principais deles, destaca-se o Prouni, programa do Ministério da Educação (MEC) que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação.

Além disso, a pontuação do exame pode ser usada também no fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que é destinado a financiar a educação superior nas universidades privadas.

O ingresso nos cursos profissionalizantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em institutos federais é outro benefício.