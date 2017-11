Forças de Segurança apreendem armas de fogo em Manoel Urbano

Homens da Polícia Militar e Civil do município de Manoel Urbano apreenderam na madrugada desta sexta-feira, 03 de novembro, duas armas de fogo, em uma residência no bairro São Francisco. Durante a ação policial dois homens foram presos.

Os policiais receberam uma denúncia anônima, que uma residência no bairro São Francisco estaria sendo utilizada para reunião de integrantes de uma facção criminosa. Diante dos informes, as equipes se deslocaram até o endereço repassado.

Ao chegar a residência, as equipes policiais visualizaram dois homens saindo do imóvel em porte de duas armas de fogo, tipo escopeta. Os militares realizaram a abordagem e conseguiram deter os autores. Um terceiro envolvido conseguiu se evadir do local pelos fundos da residência.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para Delegacia Geral de Polícia Civil do município, para serem tomadas cabíveis ao caso.

Assessoria PMAC