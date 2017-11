Acre terá dois colégios militares, serão 1120 vagas

Serão disponibilizadas 1120 vagas nos dois colégios militares que estão sendo construídos em Rio Branco e passarão a funcionar a partir do mês de março do ano que vem, no início do ano letivo. Uma das escolas ficará situada no bairro Calafate, em frente à panificadora primícias, e a outra no Loteamento Ana Rosa, localizada ao lado do Santo Afonso, na BR-364.

As vagas serão disponibilizadas a alunos de ensino fundamental do sexto ao nono ano e, assim que formar a primeira turma, serão abertas vagas ao ensino médio. Os professores destinados serão da rede estadual de ensino, porém, a administração é rotina será militar.

De acordo com o coordenador das escolas, major Agleison, as inscrições darão início antes do findar deste ano e os alunos serão escolhidos através de um processo seletivo mediante sorteio. Serão 50% das vagas destinadas a população e os outros 50% destinados a dependentes de militares.