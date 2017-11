Término de namoro quase termina em tragédia

Era por volta das 22h20 deste sábado, dia 4, quando os socorristas dos bombeiros foram acionados juntamente com homens do 10º Batalhão da PM, para se deslocar até a Rua Duque de Caxias, na cidade de Epitaciolândia, afim de socorrer uma pessoa envolvida num acidente.

No local, encontraram um carro VW/Polo, placas OVG 6226, teria perdido o controle e foi de encontro ao portão de um bloco residencial, o derrubando e danificando a escada e parte da estrutura da fachada.

Foi quando perceberam que a motorista, estava em visível estado de embriagues alcoólica, além de estar com sua carteira de habilitação vencida. Apesar do forte impacto, a mulher sofreu apenas uma luxação no queixo.

Um rapaz, identificado como Edson Ramos de Castro Neto (19), que seria o namorado, estava com um pequeno corte no pé esquerdo e que estava andando pela rua, por pouco não foi atropelado, pois, a mulher não teria aceitado o termino do relacionamento.

Paula foi conduzida à delegacia de Epitaciolândia, onde ficou retida até o término do relatório da ocorrência. Algumas horas depois, a mesma foi liberada pelo fato do 10º Batalhão estar sem o aparelho teste do etilômetro ou alcoolímetro, popularmente conhecido como ‘bafômetro’.

Sem o devido aparelho, Paula foi liberada e responderá pelo episódio em liberdade. Foi informado que os danos serão ressarcidos pela mulher e o carro foi retirado momentos após o incidente.

Segundo moradores da rua, milagrosamente não tinha jovens conversando nas calçadas como é de costume tomando mate gelado e nem carros estacionados na garagem do bloco da apartamentos. Com informações O Alto Acre.