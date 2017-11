Rodada tem jogão no Brasileirão e clássicos na Europa

domingo deste dia 5 de novembro de 2017 promete fortes emoções aos fãs de futebol. Pela 32ª rodada do Brasileirão, teremos um jogão em São Paulo, que pode ser fundamental para a definição do título da competição. O líder Corinthians, que tem 59 pontos, recebe no Itaquerão o arquirrival Palmeiras, segundo colocado com 54 pontos.

Enquanto isso, o Cruzeiro, que ocupa a 5ª colocação, pega o Atlético Paranaense. Já o Flamengo, 7º colocado com 47 pontos, visita o Grêmio (4º) em Porto Alegre.

Na Europa, o grande destaque é o Campeonato Inglês, que terá dois clássicos. O Manchester City pega o Arsenal, e o Chelsea enfrenta o Manchester United.

Além disso, teremos bons confrontos no Campeonato Italiano e, para encerrar, o superclássico entre River Plate e Boca Juniors, pelo Argentino.

Confira abaixo os principais jogos do dia:

Brasileirão

Corinthians x Palmeiras – 17h

Cruzeiro x Atlético-PR – 17h

Grêmio x Flamengo – 17h

Bahia x Ponte Preta – 18h

Vasco x Vitória – 19h

Chapecoense x Sport – 19h

Campeonato Francês

Nice – Dijon – 12h

Olympique de Marselha x Caen – 14h

Saint-Étienne x Lyon – 18h

Campeonato Italiano

Chievo x Napoli – 12h

Fiorentina x Roma – 12h

Juventus x Benevento – 12h

Lazio x Udinese – 12h

Sassuolo x Milan – 17h45

Campeonato Inglês

Manchester City x Arsenal – 12h15

Chelsea x Manchester United – 14h30

Everton x Watford – 14h30

Campeonato Espanhol

Villarreal x Málaga – 15h30

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Benfica – 16h

Sporting x Braga – 18h15

Campeonato Argentino

River Plate x Boca Juniors – 19h05