Executado a tiros no centro de Brasiléia

Era por volta das 19 horas deste domingo, dia 5, quando socorristas do Corpo de bombeiros e policiais militares, foram acionados para irem ao bairro José Ferreira, na parte alta da cidade, dando conta de um homem que teria sido baleado.

No meio da rua, ao lado do Centro Cultural de Brasiléia, encontraram um homem caído com sinais de perfuração pelo corpo e sangrava muito. Realizando os primeiros procedimentos, os socorristas conferiram que já estava sem vida e nada poderiam fazer.

Nos primeiros levantamentos feitos pelos policiais militares, souberam que o homem estaria sentado num dos bancos ao lado do Centro Cultural na companhia de uma mulher, quando um homem se aproximou numa bicicleta e sacou da arma.

Sem hesitar, teria efetuado dois disparos na região do peito e abdômen. Mesmo ferido, a vítima ainda tentou correr na tentativa de se salvar, mas, cambaleou e caiu na rua. Foi quando seu algoz se aproximou e efetuou mais um disparo nas costas.

Somente alguns minutos depois, a mulher que estaria com ele na praça foi localizada. Muito assustada e chorando, foi conduzida para a delegacia onde iria ser ouvida, para que ajudasse na identificação do assassino que se evadiu rumo ao bairro Marcos Galvão.

A vítima, foi identificada como Jocicley de Souza Ferreira, de 28 anos, vulgo ‘Babinha’. Segundo foi informado, por agentes, a vítima teria sido liberado a poucos dias do presídio FOC. Inicialmente, se acredita na hipótese de acertos de contas entre grupos rivais, ou disputa pelo tráfico de drogas, mas nada está sendo descartado por enquanto até que o suspeito seja encontrado e preso.

O corpo de Jocicley foi resgatado por agentes da Polícia Civil, para ser conduzido ao IML na Capital, para exames de praxe e em seguida, ser entregue aos familiares e ser enterrado. Com informações O Alto Acre.