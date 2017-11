Freteiros fecham BR-364 nas proximidades de Tarauacá

Na manhã desta segunda feira, 6 de novembro, um grupo de motoristas de caminhonetes que fazem transporte intermunicipal de passageiros, fechou a rodovia BR 364 nas proximidades do Bairro do corcovado em Tarauacá. Eles reivindicam que o serviço seja regularizados e que a categoria possa trabalhar livremente.

“Somos trabalhadores pais de família e queremos trabalhar regularizados, pagando nossos impostos e sustentar nossas famílias honestamente. Nossa manifestação é pacífica e só sairemos daqui quando um representante do governo vier negociar com a gente”, disse Oliériton, um dos líderes da manifestação.

No local já se forma uma fila imensa de veículos. Policiais militares já estão no local para garantir a segurança e a passagem de veículos dos serviços de emergência. Com informações Portal Tarauacá