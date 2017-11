Acreanos conquistam título de Reservados Campeões em mundial de Três Tambores

Os acreanos Natália Cargnin Inácio e Luiz Carlos Bozza alcançaram o título de Reservados Campeões em Três Tambores no Mundial World Wide Barrel Racing NBHA, realizado no sábado, 4, no estado da Georgia (EUA).

Na ocasião, os competidores representaram o Brasil por meio do distrito NBHA Acre e brilharam na somatória de 32.650 pontos. Em vídeo, os dois declararam a felicidade de voltar para casa com a vitória.

“Demos nosso máximo. Tocamos aqueles cavalos no último [sic] e conseguimos esse título. Foi muito orgulho para nós representar o Acre e o Brasil. Pudemos sentir toda essa energia pela torcida que vocês emanaram para nós”, afirma Natália.

A diretoria financeira da NBHA Acre, Aparecida Valadão, conta como foi o processo para que os dois atletas chegassem no mundial.

“Primeiro eles conseguiram a vitória na Copa dos Estados, onde competiram com outros 14 representantes brasileiros. A preparação é bem difícil, mas eles conseguiram a classificação e foram para o mundial. Para nós é muito bom, pois o Acre nunca chegou tão longe, e agora estão enxergando que temos grandes competidores aqui”, diz.

O que é a NBHA

A National Barrel Horse Association (NBHA) é uma entidade voltada ao fomento da modalidade de Três Tambores e surgiu derivada da antiga Associação Paulista de Tambor e Baliza, que tinha como objetivo fomentar o esporte equestre.

A associação visa difundir a modalidade de Três Tambores no Brasil e no exterior, estimulando a participação em eventos regionais, nacionais e internacionais.