Servidores da Prefeitura de Rio Branco tem até dia 30 de novembro para atualizarem dados funcionais

Os servidores da Prefeitura de Rio Branco têm até o dia 30 de novembro para fazerem a atualização do cadastro funcional pelo endereço www.riobranco.ac.gov.br, medida extremamente necessária para a boa organização funcional dos recursos humanos da gestão municipal. Nesse endereço o servidor deverá acessar a página “Gestão Serviços” e clicar na guia “Atualização Cadastral Servidores”. O sistema pedirá CPF e matrícula do servidor, além de fazer três perguntas de segurança e confirmação da identidade.

Em seguida, informações funcionais do interessado surgirão na tela do computador e o sistema emitirá um relatório informando quais dados o servidor deve atualizar e, feito isso, quais documentos ele necessita levar ao departamento de recursos humanos da secretaria onde está lotado para confirmar a atualização cadastral.

“Todos devem fazer o recadastramento, que serve para melhorar a qualidade dos dados que temos do servidor público”, disse o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Rio Branco, Claudio Ezequiel. Servidores efetivos, temporários, ocupantes de cargos comissionados, aposentados e pensionistas devem atualizar suas informações até a data estabelecida.

Caso o servidor tenha alguma alteração ou inclusão de dependentes, ele deverá se dirigir ao setor de recursos humanos de sua secretaria para fazer o requerimento.

O recadastramento ajuda a Prefeitura no acompanhamento do cálculo atuarial da previdência municipal e na implementação do programa E-Social, que está em andamento na política de gerenciamento de recursos humanos. “Esse é um procedimento que a partir de 2018 deverá ser feito todos os anos sempre no mês de aniversário do servidor”, explicou Mafran Oliveira, diretor do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação (ITEC), que controla o sistema. O procedimento leva de 1 a 10 minutos para ser concluído.

SAIBA COMO ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS

1 – No Portal da Prefeitura de Rio Branco (www.riobranco.ac.gov.br) abra a guia “Serviços”, localizada na tarja preta sobre o flash de notícias.

2 – O sistema o levará para a guia “Atualização Cadastral Servidores” e em seguida pedirá os dados de CPF e matrícula do servidor, além de fazer três perguntas de segurança e confirmação da identidade.

3 – A página com o cadastro pessoal do funcionário será aberta e o interessado deverá avaliar e confirmar todas as informações. Após a confirmação do cadastro, o sistema emite um relatório indicando quais documentos e informações ainda faltam atualizar. Os documentos solicitados poderão ser entregues na própria Secretaria onde o funcionário trabalha.

4 – Pronto. Em até dez minutos estará completa a atualização cadastral e o servidor terá dez dias para entregar os documentos no órgão onde está lotado.