Polícia Militar age rápido e captura autores de crime bárbaro em Senador Guiomard

Policiais do município de Senador Guiomard prenderam, apenas algumas horas após o crime, todos os envolvidos no bárbaro homicídio ocorrido na madrugada desta terça-feira, 7, na rodovia Ac-40, bairro Democracia.

De acordo com os militares, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Chegando ao local, os PMs encontraram uma mulher gravemente ferida e um homem de 43 anos, decapitado.

Após colher as informações, os policiais intensificaram as rondas e conseguiram chegar ao esconderijo dos suspeitos. Localizaram roupas com manchas de sangue, apreenderam duas facas e um terçado e conduziram à delegacia dois adultos e três adolescentes, destes, dois assumiram a autoria do crime.

Motivações para o crime

Segundo testemunhas, as vítimas seriam usuários de drogas e estariam em dívidas com os traficantes, ainda assim, foram ao local tentar comprar mais entorpecentes.

Assessoria de Comunicação da PM