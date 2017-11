Deputado quer pacto para atendimento em saúde na fronteira com o Acre

Para levar atendimento na área de Saúde para a população que vive em municípios que fazem fronteira com Estados do Amazonas e Acre, o deputado amazonense Adjuto Afonso (PDT) propôs a criação de um pacto entre as administrações estaduais. A iniciativa foi definida durante reunião com o titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Francisco Deodato, na tarde desta terça-feira 7.

A medida foi proposta para regularizar os atendimentos que já são realizados no Estado do Acre à população dos municípios amazonenses vizinhos. “Queremos regularizar estes atendimentos, pois muitos municípios amazonenses estão mais próximos da capital acreana, como é o caso de Humaitá, Boca do Acre e Pauiní”, observou Afonso.

Ele argumenta que, muitas vezes, para ter um bom atendimento, as pessoas precisam vir até Manaus em busca de hospitais qualificados. “Se estas pessoas tiverem que vir à Manaus, vão sofrer com a distância que temos entre estes municípios e a capital amazonense. E, com os deslocamentos, muitos desses pacientes nem conseguem chegar com vida para iniciarem seus atendimentos”, lamentou o parlamentar.