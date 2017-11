Detentos fazem greve de fome e alimento é doado

Presos do pavilhão “A” do presídio Francisco d’Oliveira Conde, começaram uma greve de fome na manhã desta terça-feira (7). A informação foi confirmada por um agente penitenciário e também pelo Iapen.

O Iapen disse que vai apurar as motivações da greve, mas, segundo o agente, que pediu para não ter identificado, os presos exigem o retorno dos líderes de uma facção criminosa que foram enviados para fora do estado há quase dois anos.

A greve, segundo o agepen, foi motivada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou um pedido para autorizar presos que ocupam penitenciárias federais regressarem a presídios de seus estados de origem.

Além disso, conforme o agente, os presos cobram um pavilhão maior, pois atualmente 610 detentos estão no pavilhão A, que tem capacidade para 250 presos. Com a greve de fome, ao menos 150 pães destinados ao café da manhã dos presos foram doados ao Educandário Santa Margarida e ao Lar dos Vincentinos. Com informações G1.