Uma mala com um corpo esquartejado dentro foi encontrada na tarde desta terça-feira (7) no igarapé da Judia, em Rio Branco. De acordo com informações, moradores do residencial Canaã, no bairro Areal, acharam a mala boiando com o corpo e acionaram a polícia.

A Polícia Militar e a perícia foram acionadas e foram até o local. O corpo era de mulher e estava sem os membros entre cabeça, braços e pernas. O IML trabalha agora identificar da vítima.