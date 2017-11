Terminal de integração do São Francisco já está em operação

Este é o quinto terminal de ônibus construído na gestão do prefeito Marcus Alexandre, que oferece mais conforto e comodidade aos usuários dos coletivos

O prefeito Marcus Alexandre acompanhou na manhã desta terça feira, 7, o funcionamento do terminal de integração de ônibus do São Francisco, que entrou em operação às 5h da manhã da segunda-feira. O novo terminal completa o anel de integração de Rio Branco e, incialmente, atenderá, por dia, cerca de 2 mil usuários dos coletivos que circulam na Regional São Francisco.

Atualmente, o plano de operação para o novo terminal de Rio Branco integra os ônibus que fazem as linhas Quixadá, Panorama, São Francisco, Placas aos que atendem os demais bairros da capital. O prefeito anunciou que, a partir da próxima semana, o novo Terminal de Integração contará também com uma linha que seguirá até o Terminal do Adalberto Sena, lugar onde as pessoas poderão acessar outras linhas de ônibus, como por exemplo a que faz o circuito das universidades e que chega até a Fundação Hospitalar. “Em cinco anos fizemos cinco Terminais de Integração, que proporcionam mais comodidade e opções de atendimento para os usuários. Aqui nessa região atendemos moradores dos bairros São Francisco, Vitória, Eldorado, Chico Mendes, Angico, Quixadá e Panorama, e a partir da próxima semana vamos atender também os estudantes universitários com linha circuito universidades que passa no Terminal Adalberto Sena. Quero agradecer ao senador Jorge Viana, autor da emenda que possibilitou a obra”, explicou Marcus Alexandre.

“Agora, definitivamente, o usuário pode circular em toda a cidade utilizando os terminais de integração. O passageiro dessa parte alta pode se deslocar para outra regional sem ter que ir ao terminal central e nem pagar a mais por isso”, explicou o superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck.

Moradora do bairro Eldorado, dona Francisca Dutra foi uma das primeiras a utilizar a nova estrutura. “Todos os dias eu vou do Eldorado para o bairro Placas onde trabalho. Fiquei sabendo que hoje o novo terminal já estava funcionando, então nem fiquei na antiga parada, já vim direto para cá”, disse ela.

O Terminal de Integração do São Francisco é o quinto entregue na gestão do prefeito Marcus Alexandre e completa o anel de integração formado pelos terminais da Baixada, UFAC, Adalberto Sena, Cidade do Povo e Terminal Urbano no centro da cidade. No terminal São Francisco, além das quatro linhas já integradas, a RBTRANS estuda a interligação de outras linhas. O objetivo é aumentar a possibilidade de oferta de ônibus para os usuários, com mais comodidade.

Terminais oferecem mais comodidade para os usuários

Os cinco terminais de integração construídos na gestão do prefeito Marcus Alexandre seguem o mesmo padrão arquitetônico, e foram planejados para oferecer mais conforto e comodidade aos usuários do transporte coletivo da capital. Além da área coberta com bancos e banheiros com acessibilidade, os passageiros também contam com bebedouro com água gelada e tomadas para recarregar telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos, assim como ambiente seguro para aguardar o coletivo.

Recarga no cartão de bilhetagem

Além da conexão que permite o deslocamento por toda a cidade com uma única tarifa, o serviço de recarga do cartão de bilhetagem eletrônica nos terminais de integração é uma comodidade para o usuário. O serviço funciona diariamente, das 7h às 17h, e fora desse horário, o usuário também poderá solicitar a recarga na entrada do terminal.